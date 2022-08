© 2019 Getty Images



Dem Waliser Christian Bale (Bild) machte sein britischer Akzent einen Strich durch die Rechnung, Regisseur James Cameron wollte nicht zwei Briten in den Hauptrollen bei "Titanic". Glück für den Amerikaner Leonardo DiCaprio: Als lebensfroher Jack Dawson spielte er sich in Millionen Frauenherzen und schaffte den Durchbruch in Hollywood.