Oft sind Avocados beim Kauf noch zu unreif, um sie gleich verwenden zu können. Wer nachhelfen will, kann einen Apfel zur Hilfe holen. Packen Sie dafür die Avocado mit einem Apfel in eine Papiertüte und bewahren Sie diese bei Zimmertemperatur auf. Da der Apfel stark ethylenproduzierend ist, sollten Sie in kürzester Zeit eine reife Avocado genießen können.