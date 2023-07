© RTL / Markus Hertrich



Diana Späth (47) rümpft vor dem Start erst mal die Nase über ihre Jack-Russell-Dame Paula, denn die duftet gar nicht ladylike. "Du stinkst, du Schweinebacke, in was hast du dich denn gewälzt?" Da kommt die Wasserung am Parcours-Ende gar nicht so ungelegen. Paula ist quirlig und eigenwillig, sodass das Duo die Deadline um wenige Sekunden verfehlt.