Die Klamauk-Komödie "Leg dich nicht mit Zohan an" (2008) versucht die Aufarbeitung der Nahost-Krise in einem hippen Friseursalon in New York. Kein Wunder, dass das nur mäßig funktionierte. Die Handlung, samt überzeichneter Klischee-Charaktere, verspricht keinerlei Überraschungen, sondern verläuft nach dem bekannten Friede-Freude-Dauerwelle-Prinzip.