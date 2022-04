© Universal



Cher hatte ihren ersten Kino-Auftritt zwar schon 1965 - als sie selbst in "Wild on the Beach". Dass die 75-Jährige in "Mamma Mia! Here We Go Again" (Bild) die Mutter von Meryl Streeps (72) Rolle spielte, machte sie aber älter, als sie es verdient hatte. Als Schauspielerin machte sie auch (meistens) eine gute Figur: 1988 wurde sie für ihre Hauptrolle in "Mondsüchtig" sogar mit dem Oscar ausgezeichnet.