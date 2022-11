© SWR/WDR/Guido Rottmann



Trotz Zwillingsgeburt im Frühjahr 2020 wieder professionell am Ball: Almuth Schult. Die heute 31-Jährige war vor ihrem Wechsel in die US-amerikanische Profiliga im Sommer 2022 tatsächlich die einzige Mutter in der deutschen Frauen-Bundesliga!