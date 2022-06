© 2007 Getty Images/Sean Gallup



Immer wieder hinterlassen Orkane in Deutschland und Europa schwere Schäden. Abgedeckte Häuser, entwurzelte Bäume, Stromausfälle und Einschränkungen im Bahnverkehr sind die Folge. Mit bis zu 200 km/h zog zum Beispiel 2007 Sturmtief Kyrill über Europa und richtete Sachschäden in Höhe von zehn Milliarden Dollar an, davon 5,5 in Deutschland.