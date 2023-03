© ProSieben / 2014 MVLFFLLC. TM & 2014 Marvel. All Rights Reserved. / Zade Rosenthal



In "The First Avenger: Civil War" spielt Jeremy Renner (52) an der Seite von Elizabeth Olsen (Scarlet Witch) den harten Actionhelden Hawkeye. Im echten Leben kämpft der Schauspieler nun mit den Folgen eines schweren Unfalls.