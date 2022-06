© ZDF



Den Ring aus der Goldschmiede Frost in Delmenhorst stufte Rezepa-Zabel als "spitzenmäßig" ein. Deshalb erhoffte sich Beate 3.500 Euro. "Orange behandelt kostet in dieser Größe schon 4.000 bis 5.000 Euro", setzte die Expertin zur Wertfindung an.