Das "Game of Thrones"-Spin-off "House of the Dragon" mit Olivia Cooke und Rhys Ifans ist nur eine der kommenden Großproduktionen, mit denen Pay-TV-Anbieter den postiven Trend von 2021 fortsetzen wollen. Die erste Folge der Serie steht in Deutschland in der Nacht zum Montag, 22. August, mit Sky Ticket und Sky Q zum Abruf bereit.