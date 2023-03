© © 2022 Viacom International Inc. All Rights Reserved.



Mafia-Oldtimer Dwight "The General" Manfredi (Sylvester Stallone, rechts) muss nach seiner Haftentlassung von New York ins Exil nach Oklahoma. Dort will er nun ein neues "Business" aufziehen. Sein erster Angestellter ist Tyson (Jay Will), der er direkt aus dem Flughafentaxi heraus rekrutiert.