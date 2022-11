© SWR/WDR/Guido Rottmann



Almuth Schult, 31 Jahre alte Profi-Fußballerin, ehemalige Welttorhüterin und TV-Expertin der ARD während der Fußball-WM in Katar, hat eine diffenzierte Meinung zur WM in Katar. Gerade, was die Frauenrechte in arabischen Ländern betrifft, könne der Sport viel bewirken.