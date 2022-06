© SAT.1 / Jens Hartmann



Im Interview schlägt Alexander Kumptner auch ernstere Töne an und spricht über das Thema Lebensmittelverschwendung. "Wir müssen bewusster mit Lebensmitteln umgehen und in Supermärkten nicht gleich alles wegwerfen, was braun ist. Es besteht ein politisches Problem."