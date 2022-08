© 2022 Getty Images/Alberto E. Rodriguez



Vergangene Woche unterschrieben über 400 TV-Autorinnen und weibliche Showrunner einen Brief an die Führungskräfte der Hollywood-Studios. Sie forderten die Einführung von Sicherheitsprotokollen für schwangere Frauen in Staaten, in denen Abtreibung verboten ist oder bald verboten sein wird. Nun taten es ihnen ihre männlichen Kollegen wie J.J. Abrams gleich.