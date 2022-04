© ARD Degeto



Dr. Hans Pfeiffer (Heinz Rühmann, rechts), ist erfolgreicher Theaterautor, der auf der Suche nach seiner verlorenen Jugend noch einmal Oberprimaner wird. In "Die Feuerzangenbowle" bringt er ordentlich Leben in den tristen Schulalltag und wird so zum Idol seiner Klassenkameraden und zum Schreckgespenst der Professoren - etwa von Professor Crey (Erich Ponto), genannt "Schnauz".