Marin Hinkle blieb nach dem Ende von "Two and a Half Men" eine viel beschäftigte Schauspielerin: Sie hatte Auftritte in den beiden "Jumanji"-Kinoabenteuern und war in wiederkehrenden Rollen in den Serien "Madam Secretary", "Speechless" und "Homeland" zu sehen. Seit 2017 spielt sie in "The Marvelous Mrs. Maisel" die Mutter der titelgebenden Hauptfigur.