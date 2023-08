© Frazer Harrison/Getty Images



Ihren Durchbruch schaffte Melanie Lynskey mit 17 Jahren in Peter Jacksons Teenager-Drama "Heavenly Creatures", seitdem ist die Neuseeländerin ein gefragter Film- ("Coyote Ugly", "Up In The Air") und Serienstar ("Togetherness", "Castle Rock"). Aktuell spielt sie eine der Hauptrollen in der Mystery-Drama-Serie "Yellowjackets". Einer möglichen "Two and a Half Men"-Reunion gegenüber sei sie aufgeschlossen, wie sie im Mai 2023 verriet.