Es müssen ein paar wilde Nächte gewesen sein: In seinen frühen Hamburg-Jahren lebte Udo Lindenberg (Mitte) zwischenzeitlich in der sogenannten "Villa Kunterbunt" - einer Künstler-WG, in der neben Lindenberg auch Marius Müller-Westernhagen und Otto Waalkes (rechts) wohnten.