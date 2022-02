© Dean Mouhtaropoulos/Getty Images



Rekord: Die olympischen Spiele in Peking waren für Claudia Pechstein bereits ihre achten, nur Skispringer Noriaki Kasai schaffte es ebenfalls so oft an Winterspielen teilzunehmen. Und die Eisschnellläuferin, die am 22. Februar ihren 50. Geburtstag feiert, ist bei weitem nicht die einzige Ü40-Sportlerin, die jungen Konkurrenten noch das Fürchten lehrt.