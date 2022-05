© iStock / MaximFesenko



Werden in der Schule Helfer für die Klassenfahrt gesucht, sind Sie der Erste, der sich freiwillig bereit erklärt, die Schüler zu begleiten. So können Sie auch sicherstellen, dass Ihrem geliebten Nachwuchs in der freien Wildbahn nichts passiert. Sie dürfen nicht mitfahren? Dann kommt einfach der GPS-Tracker in den Rucksack des Kindes. Merken Sie es? Sie gehören eindeutig zu den Helikopter-Eltern!