© Anthony Ghnassia/Getty Images for Chopard



An die schauspielerische Größe ihrer Kolleginnen Cate Blanchett (links) und Jane Fonda (Mitte) mag sie zwar (noch) nicht heranreichen, in Sachen Körperlänge überragt Elizabeth Debicki aber die meisten Frauen: 1,90 Meter misst die Australierin ("Codename U.N.C.L.E., "Guardians of the Galaxy Vol. 2").