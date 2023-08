© ZDF



Schließlich betraten Bente und Jens ihr neues Reich. "Oh, es ist so schön!", war die 20-Jährige hin und weg. "Hammer, ein Paradies, echt!" Auch ihr Partner Jens fand das Ergebnis einfach nur "mega!" Der Sommer konnte nun definitiv kommen - mitsamt den Bienchen, Schmetterlingen und Hummeln, auf die sich vor allem Bente so sehr gefreut hatte.