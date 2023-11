© ZDF



Dass nicht nur das Objekt besonders war, zeigte sich bei der Vorstellungsrunde: Werner - ehemals Musikredakteur im Öffentlich-Rechtlichen - drehte den Spieß um. "Die Leute sind doch mehr interessiert an dir als an mir." Er stellte dem Gastgeber prompt die Fragen und wollte wissen, was Lichters Lieblingsgericht sei und welche Comics er wohl als kleiner Junge nachts unter der Bettdecke gelesen habe.