Es vergehe kein Tag, an dem er nicht in irgendeiner Weise mit dem, was er vor beinahe 30 Jahren "da oben" erlebt hat, verbunden sei. Nicht selten würden ihm die Bilder von damals sogar in seinen Träumen begegnen. Der 1954 in Iserlohn geborene Physiker Ulrich Walter gehört zum hochexklusiven Kreis von derzeit elf Deutschen, die von sich behaupten können, im Weltall gewesen zu sein. Er war 1993 unter den Astronauten der Mission STS-55 des US-amerikanischen Space Shuttles Columbia.