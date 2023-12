© iStock/gydyt0jas



Seit 1979 zählt das Waldschutzgebiet Plitvicer Seen in Kroatien zum UNESCO-Weltkulturerbe. Der Park im Karstgebiet bietet 16 große und kleine Seen in einer Kalksteinschlucht, die über Flüsse und Wasserfälle miteinander verbunden sind. Die einzigartige Schönheit zieht etwa 900.000 Besucher pro Jahr an, die auf vielseitigen Spazier- und Wanderwegen am Ufer und über das Wasser den Nationalpark entdecken können.