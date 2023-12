© 2017 Universal Pictures



"Happy Deathday" ist eine augenzwinkernde Horrorvariante von "Und täglich grüßt das Murmeltier". Ausgerechnet an ihrem Geburtstag landet die kratzbürstige Tree (Jessica Rothe) in einer Zeitschleife und wird in quälenden Wiederholungen von einer maskierten Babyface-Killerin ermordet. Am Ende gelingt der langsam zu einem besseren Menschen gereiften Studentin der Ausbruch aus dem mörderischen Kreislauf - auch dank ihres neuen Freundes Carter (Israel Broussard), dem sie näherkommt.