Alexander Hille (33) klettert, seit er vier Jahre alt war. "Er weiß also, was er tut", meint Köppen. Das beweist der Vorjahresfinalist mit einer unaufgeregten und souveränen, aber ehrgeizigen Leistung. "Der will in die Duelle", erkennt Buschi, weil Hille forsch aufs Tempo drückt. Schafft er: Er bleibt unter drei Minuten und finisht als Zweitschnellster.