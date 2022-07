© ZDF/ Cornelia Lehmann



"Das, was uns so selbstverständlich erscheint, dass man quasi von Jahrzehnt zu Jahrzehnt Wohlstandswachstum hat, dass es viele kollektive Aufstiegsmöglichkeiten in einer Gesellschaft gibt", sei, befand Richard David Precht (rechts) bei Markus Lanz, ein "historischer Ausnahmezustand" gewesen. Es gelte nun zu realisieren, dass es diese "ungebremste Wohlstandsmehrung so vermutlich nicht mehr geben können" werde.