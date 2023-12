© Vittorio Zunino Celotto/Getty Images



Tatsächlich ist es über 40 Jahre her, dass Sigourney Weaver in der Rolle der Astronautin Ellen Ripley erstmals auf "Alien"-Jagd ging. Sie gilt seitdem als weibliche Ikone des Action-Kinos und gefragte Charakterdarstellerin. Im Oktober - unglaublich, aber wahr - feierte die New Yorkerin bereits ihren 74. Geburtstag.