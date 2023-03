© ZDF



"Das kann man nur schön finden", meinte Händler David Suppes: "Da bleibt jeder stehen!" Seine Kollegin Elke Velten (Bild) stimmte ihm zu, denn "das ist so schön gemacht", erklärte sie strahlend: "Was für eine Arbeit! Toll!", kam die Schmuckhändlerin aus dem Staunen gar nicht mehr raus. Doch am süßen Riechdöschen waren wohl alle im Raum interessiert.