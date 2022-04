© Concorde / Warner / Sky / Ascot Elite



Und man musste schon oft sehr genau hinsehen, um ihn zu erkennen. In "Mr. Nobody" (links) spielte Jared Leto den ältesten Menschen der Welt, in "Suicide Square" (Mitte) trat er weiß gepudert, voll tätowiert und grün gefärbt als irrer Joker auf. Und für die Rolle einer Transsexuellen in "Dallas Buyers Club" gewann er den Oscar als "Bester Nebendarsteller".