© ZDF / ORF / Petro Domenigg



Sie sind unter uns, und sie sind überraschend viele. Manchmal erkennt man sie am putzigen Dialekt, oft am einzigartigen Schmäh und praktisch immer am überbordenden Talent. Man muss sich angesichts von Alleskönnern wie Josef Hader (links) und Simon Schwarz fragen: Was wäre das deutsche Fernsehen ohne die Stars aus dem südöstlichen Nachbarland? Eine Liebeserklärung an die österreichische Schauspielkunst ...