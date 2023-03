© Getty Images/Kevin Winter



Der klassische Hollywood-Charakterkopf ist in der Regel eher männlich, sie aber gehört definitiv auch in diese Reihe: Frances McDormand ist Expertin für komplexe Figuren mit dem Herzen am rechten Fleck. Und mit ihren Filmpreisen steckt sie sowieso die meisten männlichen Kollegen in die Tasche: McDormand wurde bereits dreimal mit einem Oscar als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet ("Fargo", "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", "Nomadland").