© iStock / Rattankun Thongbun



Allein aus hygienischen Gründen können Sie Zahnbürsten natürlich nicht ewig verwenden. Doch bevor Sie die benutzte Bürste gleich in die Tonne werfen, lassen Sie sie noch als Putzhilfe für Sie arbeiten. Die feinen Borsten eignen sich wunderbar, um hartnäckige Flecken aus Ihrer Kleidung zu bürsten. Schwer zu reinigende Rillen in der Küche, zum Beispiel am Herd oder Spülbecken, lassen sich so in wenigen Sekunden putzen.