Urlaub im Ferienhaus setzt etwas Planung voraus, um das Thema Essen nicht in Stress ausarten zu lassen. Sinnvoll ist ein gewisser Grundstock an Lebensmitteln, die sich in unterschiedlichen Gerichten verarbeiten lassen. Dazu gehören Zwiebeln, Knoblauch, Kartoffeln, Mehl, Eier, Haferflocken, Hülsenfrüchte, Reis und Nudeln sowie Tomaten in der Dose, Bratöl und Gewürze.