© Thomas Lohnes / Getty Images



Nach ihrem Ausstieg bei der Serie zog sich die 48-Jährige zurück und meinte laut "Express": "Ich brauchte Abstand zu meiner Rolle." Inzwischen steht sie wieder vor der Kamera, etwa in einer Gastrolle in der RTL-Soap "Alles was zählt" oder in "Verbotene Liebe - Next Generation". Allerdings hat Lahnstein auch ein zweites Standbein: Schon während dem Schauspielern studierte sie Psychologie in Düsseldorf.