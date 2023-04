© rbb/Pascal Bünning



Am Ostersonntag feiert Carinna Harfouch ihre Premiere als "Tatort"-Kommissarin. Im "Tatort: Nichts als die Wahrheit" (20.15 Uhr, ARD) ermittelt sie an der Seite von Mark Waschke in Berlin. Teil zwei des Krimis folgt am Ostermontag - ebenfalls zur besten Sendezeit.