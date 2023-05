© Keystone



Die Ehe zwischen Sophia Loren and Carlo Ponti verlief bis zu dessen Tod 2007 glücklich. Allerdings war erst der zweite Anlauf 1966 rechtskräftig. Da die in Mexiko vollzogene Scheidung von Pontis erster Frau in Italien nicht anerkannt wurde, wurde er durch die Hochzeit mit Loren 1957 der Bigamie bezichtigt und deren erste Ehe 1962 annulliert.