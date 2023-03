© ZDF



Damals hatte Eberhard den Auftrag erhalten, einen Keller in München zu räumen. "Alles sollte in den Container, aber ich habe mir gedacht: Kunst schmeißt man nicht in den Container", erzählte der Verkäufer, der die Bilder dann behalten durfte. Bianca Berding nannte die Werke "große Schinken, die viel Raum brauchen". Da wäre man fast selbst drauf gekommen.