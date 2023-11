© ZDF / Sascha Baumann



Im Publikum blitzen Frauenaugen, wie sie es vor 30 Jahren als Mädchenaugen taten: Take That (von links: Howard Donald, Gary Barlow, Mark Owen) singen ihre neue Single - und als Zugabe - einen alten Hit: "Back For Good". Darin heißt's: "Now it's time for me to give up" - "Für mich ist's Zeit, aufzugeben". Der Wohlfühl-Soundtrack zum Thommy-Abschied.