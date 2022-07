© RTL



Da zwingt's die geübteste Hobbyköchin in die Knie! "Das perfekte Dinner" ist immer eine ganz besondere Herausforderung an Mensch und (Küchen-)Maschine. Da macht die Woche des VOX-Kochwettstreits in Bremen keine Ausnahme. Gut, dass trotz Verwechslungs-GAU und Gulasch-Krise die Stimmung (fast) keinen Schaden nimmt.