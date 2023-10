© Warner Bros



Seit 1986 hat das Böse bei Stephen King keinen Namen. "Es" trägt die Maske des Clowns Pennywise (Tim Curry) und stürzt die Bewohner des kleinen US-Städtchens Derry nach einer Mordserie in höchste Not. Horror-Spezialist Tommy Lee Wallace ("Halloween III") verfilmte den Bestseller 1990 in einem Fernseh-Zweiteiler, den ProSieben Maxx am Dienstag, 31. Oktober, um 20.15 Uhr ausstrahlt.