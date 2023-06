© RTL



Was alle vermutet haben, bestätigt sich schon vor dem Finalabend: "Paul" heißt in Wahrheit Alex, war Chef de Partie im Sternerestaurant "Burg Staufeneck" in Salang und arbeitet inzwischen als Chef de Cuisine im Gasthaus "Zum Löwen" in Backnang. An der Metzgertheke hat er einst seine Ausbildung gemacht.