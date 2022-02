© 2017 Sony Pictures Releasing GmbH



Nach seinem Einstand in "The First Avenger: Civil War", der fast alle Nörgler verstummen ließ, hatte Tom Holland 2017 in "Spider-Man: Homecoming" seinen ersten großen Solo-Auftritt. Was besonders gelobt wurde: Als ehemaliger Tänzer und Akrobat führte er die meisten seiner Stunts selbst aus.