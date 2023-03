© Netflix / Matt Kennedy



Kinder an die Macht! Am "Yes Day" dürfen sie 24 Stunden lang bestimmen, wo's langgeht. Entsprechend haben Jennifer Garner und Edgar Ramirez in der turbulenten Familienkomödie als Eltern von Evan (Julian Lerner) und Katie (Jenna Ortega) mehr als gutzutun. Die Komödie ist ein Ausreißer in einer sonst recht blutigen Filmvita von Jenna Ortega.