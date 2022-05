© 2010 Getty Images/Nigel Waldron



Die damals 18-jährige Abiturientin (hier beim ESC Finale) sang sich mit Liedern von Adele, Kate Nash und The Cure in die Herzen der abstimmenden Zuseher. "Das ist so verdammt krass, das ist so derbe, ich zitter! ... Das ist echt fett", lautete ihr Kommentar nach dem Castingshow-Sieg. Ihre unbekümmerte Art kam unschlagbar gut an.