2019 erschien schließlich ihr fünftes Album "Only Love, L.", das auf Platz zwei in die deutschen Charts einstieg. Wann kommt der Nachfolger? Vielleicht schon recht bald. Ein neues Album sei "in Planung", verriet sie zuletzt im Interview mit teleschau. Sie wolle 2023 in jedem Fall noch "viel eigene Musik veröffentlichen".