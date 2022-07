© David Silverman/Getty Images



"Oh Mann, Papa!" scheint der Blick von Natalie Portman zu sagen. Aber wahrscheinlich war ihr Vater, Dr. Avner Hershlag, einfach nur stolz, als er seine Tochter 2003 im Krankenhaus in Jerusalem herumführte, in dem sie geboren wurde: Dort kam sie am 9. Juni 1981 als Neta-Lee Hershlag zur Welt.