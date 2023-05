© 2023 Russell Cheyne - Pool/Getty Images



Erst 1996 wurde der Krönungsstein in einer feierlichen Zeremonie an Schottland zurückgegeben. Seitdem ist er im Schloss von Edinburgh ausgestellt. Zur Krönung von Charles III. wurde der Stein in einer Zeremonie ausgesegnet und unter strengsten Sicherheitsauflagen ins rund 700 Kilometer entfernte London gebracht ...