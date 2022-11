© TVNOW



Die Skepsis von Claudelle Deckert scheint unbegründet. Schließlich ist Wayne Carpendale einer der erfolgreichsten "Unter Uns"-Sprösslinge. In seiner Vita stehen TV-Klassiker wie "Der Landarzt", "Unser Charly" und "Sturm der Liebe". Außerdem präsentierte Carpendale als Moderator unter anderem "Deal or No Deal" und "Nur die Liebe zählt". Claudelle Deckert hingegen ist "Unter uns" bis heute treu geblieben.